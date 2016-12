Chœurs de l’Armée rouge: des gens de talent, dont la vie s’est brusquement arrêtée

« Parmi mes connaissances disparues (dans le crash, ndlr) il y avait un formidable baryton, le soliste Grigori Ossipov. Je l'ai rencontré en 2000 lors d'un déplacement en Chine, au Festival international des arts. C'était un professionnel brillant, une personne douée et un excellent camarade. Nous travaillons ensemble (notre ensemble l'accompagnait) et nous partagions avec lui la même chambre d'hôtel… C'était un voisin intéressant, car il en savait beaucoup sur la musique et me parlait — alors que j'étais encore un artiste débutant — des chanteurs, des techniques vocales. (…) C'est une perte énorme non seulement pour

l'ensemble, mais pour l'école de chant russe en général », a confié dans un commentaire à Sputnik Iouri Stoupak, artiste de l'ensemble de chants et danse de la Garde nationale de Russie sous la direction d'Elisseïev.

« Je n'avais pas vu Pavel Jouravlev depuis longtemps, encore un chanteur. Hélas, je n'entendrai plus jamais sa voix. C'était un excellent chanteur, lauréat de nombreux concours, personne extrêmement douée, un artiste béni des dieux. Dommage que sa carrière artistique se soit arrêtée d'une façon si brusque et si tragique », poursuit l'interlocuteur de l'agence.

Il avoue que les artistes de l'Ensemble Alexandrov, plus connu en tournée sous l'appellation des Chœurs de l'Armée rouge, qui sont restés à Moscou sont dans un état extrêmement pénible. Vivre et savoir que tous tes amis ont péri?

« Le destin de l'ensemble sera extrêmement difficile — les unions artistiques se mettent en place durant des décennies, il sera difficile de réunir une équipe aussi harmonieuse. Mais les traditions de l'ensemble légendaire doivent survivre! », a-t-il conclu.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, s'est abîmé ce matin en mer Noire. Au moment du drame, l'appareil transportait 92 personnes à son bord, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs de l'Ensemble Alexandrov, la philanthrope Elizaveta Glinka et des journalistes. L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

Créé en 1928, l'Ensemble Alexandrov a propulsé les chants militaires russes sur la scène internationale. Ses artistes musiciens se produisaient dans les zones de combat à travers le monde pour relever le moral des troupes.

