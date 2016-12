Le célèbre chanteur George Michael décède à l'âge de 53 ans

La star de la Pop habitait dans le comté d'Oxfordshire en Angleterre (sud-est) et, selon la source, s'est éteinte calmement dans sa maison.

« C'est avec grande tristesse que nous pouvons confirmer que notre cher fils, frère et ami George est décédé paisiblement à la maison à Noël. La famille prie de respecter la confidentialité pendant cette période difficile et émotionnelle. À ce stade aucun commentaire supplémentaire ne suivra », a indiqué l'agent.

© AP Photo/ Kevork Djansezian Ceux qui nous ont quittés en 2016…

La cause de la mort n'a pas encore été rendue publique. Aucune circonstance douteuse n'a été constatée par la police.

Né le 25 juin 1963 à Londres, George Michael a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et détenait à son actif onze singles et sept albums no 1 dans les charts britanniques, et six singles no 1 aux États-Unis.

La Toile a éclaté de condoléances à la suite de son décès.

RIP George Michael. The singer has passed away today at the age of 53. pic.twitter.com/ZVxZdCPZup — Historical Pics (@HistoricalPics) 25 декабря 2016 г.​

Les internautes publient leurs photos préférées de la star légendaire…

RIP George Michael. What an incredible artist 💔 pic.twitter.com/96aRqPoM7l — George Stark (@GeorgeStark_) 25 декабря 2016 г.

​

Faith or fate 😔 George Michael s'est éteint à l'âge de 53 ans ⭐️ pic.twitter.com/pwwzErQZU5 — Antoine Adam (@Ant1Adam) 25 декабря 2016 г.

Grande légende de la musique RIP #georgemichael — Julien Fagiolini (@julienfagiolini) 25 декабря 2016 г.

​… et citent leurs lignes préférées de ses chansons.

George Michael est mort… Je dansais encore sur ses chansons hier… — cass (@CassandreDwgn) 25 декабря 2016 г.

​En général, on s'accorde sur le fait que 2016 a été une année des plus grandes pertes dans le monde culturel et surtout musical.

​

Détails à suivre