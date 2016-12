Le rappeur Troy Ave blessé par balle à New York

Le célèbre rappeur américain Troy Ave a été blessé par balle à New York, annonce le New York Post.

Selon le journal, l'incident s'est produit dans la soirée de dimanche dans un quartier de Brooklyn alors que le rappeur, au volant de sa Maserati, s'était arrêté à un carrefour. La voiture du rappeur, de son vrai nom Roland Collins, âgé de 33 ans, a été prise pour cible par un inconnu. Deux balles ont touché la vitre latérale du véhicule, blessant le musicien. L'assaillant a quitté les lieux.

Malgré ses blessures, le rappeur a réussi à garer sa voiture sur le côté de la route et à atteindre un hôpital à pied.

Les médecins jugent son état stable. La police a ouvert une enquête.

En mai 2016, la police de New York a annoncé l'arrestation de Troy Ave pour tentative de meurtre après une fusillade mortelle lors d'un de ses concerts. Une personne avait trouvé la mort et trois autres avaient été blessées par balle dans la boîte de nuit où se déroulait la performance.

Outre la tentative de meurtre, Troy Ave faisait face à deux chefs d'accusation pour détention illégale d'arme.

Troy Ave est originaire de Brooklyn, un quartier de New York. Son nom de scène provient du nom de la rue (Troy Avenue) où il a grandi.

