Un parc en l'honneur du chœur Alexandrov à Belgrade

Le ministre serbe de la Culture et de l’Information Vladan Vukosavljevic a proposé de nommer un parc à Belgrade en l’honneur du chœur Alexandrov, victime du crash de l’avion Tu-154 du ministère russe de la Défense.

Selon le ministre, le chœur Alexandrov a à mainte reprise visité la Serbie et a prouvé qu’il « avait été ami avec notre peuple et avec notre pays. Le premier ministre du pays Aleksandar Vucic soutient la proposition du ministre de la Culture, a déclaré le service de presse du gouvernement serbe.

Le parc qui sera baptisé en l’honneur du collectif russe se trouve près du monument à l’empereur russe Nicolas II dans le centre de la capitale serbe, à proximité du Vieux palais (Stari Dvor) de Belgrade qui abrite la mairie de la ville.

Auparavant, la chanteuse française Mireille Mathieu avait qualifié la catastrophe dans laquelle ont trouvé la mort les choristes du collectif de « terrible malheur » et d’« immense tragédie ».

Lev Lechtchenko, chanteur russe et idole de plusieurs générations de citoyens de l’ex-Union soviétique, a pour sa part considéré la disparition du collectif comme « une perte terrible pour l’art mondial ».

Les autorités et les internautes du monde entier ont exprimé leurs condoléances à la suite de la mort des choristes.

L’avion Tu-154 avec 92 personnes à bord qui effectuait un vol à destination de la Syrie s’est abîmé dimanche dans la mer Noire. Parmi les 92 passagers se trouvant à bord, il y avait 64 artistes de l’ensemble Alexandrov, qui auraient dû se produire devant le contingent russe en mission antiterroriste dans ce pays.

