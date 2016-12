La diplégie cérébrale infantile n'a pas empêché le Syrien Shadi Suleiman de se faire un nom dans le milieu de la peinture et ceci, malgré son handicap dû à une grave maladie…

© Sputnik. Chronique de la guerre syrienne par un peintre syrien handicapé

La diplégie cérébrale infantile ne lui a pas coupé le désir de devenir peintre. A six ans, il a décidé de développer ses capacités artistiques. Sa maladie a tristement favorisé son hobby. Shadi a commencé à pratiquer le métier et surtout à peindre des toiles.

© Sputnik. Les peintures de femmes - sa mère, sa sœur, sa femme

Sa technique s'est perfectionnée au fil des jours et il a pu créer une belle collection qui contient des tableaux représentant tous divers phénomènes, l'amour, la fidélité, d'autres sentiments.

© AFP 2016 George Ourfalian «La guerre civile en Syrie touche à sa fin»

Shadi a montré à Sputnik des peintures de femmes — sa mère, sa sœur, sa femme. Sur d'autres tableaux, on retrouve des sujets moins paisibles : la guerre. Une femme, assise sur la côte, dit adieu à ses proches. Une autre femme voit son bien-aimé partir combattre. Ou encore un village, une petite-fille assise près de sa grand-mère — un tableau intitulé « Sagesse ». Et des enfants, dont l'avenir doit être assuré par le dur travail des parents.

Plusieurs peintures de Shadi figurent un enfant aux yeux fermés, comme s'il ne voulait pas voir la réalité.

Selon Shadi, son talent lui vient de ses parents, mais il explique avoir beaucoup travaillé. Malgré sa maladie, il s'est mis à faire du sport. Actuellement, il occupe le poste de secrétaire de la Société syrienne des handicapés. Marié, il a trois enfants.

© Sputnik. Shadi Suleiman

Son principal espoir est que l'armée syrienne soutenue par la Russie mette fin à la guerre et que la Syrie retrouve une vie normale.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».