George Michael avait récemment été bénévole dans un refuge pour sans-abris

Le chanteur britannique George Michael, qui est décédé le 25 décembre en Angleterre à l'âge de 53 ans, avait récemment travaillé comme volontaire dans un refuge pour sans-abris, ont annoncé mardi les médias citant un collègue de l'artiste.

« Michael travaillait dans un refuge pour sans-abris où j'étais volontaire. Je n'en ai jamais parlé à personne parce qu'il me l'avait demandé » pour ne pas attirer l'attention des médias, a indiqué une volontaire, Emilyne Mondo, sur Twitter.

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) 26 декабря 2016 г.

​Nombreux sont les internautes qui ont été touchés par ce message, 30 000 l'ayant aimé et près de 15 000 partagé.

Icône de la musique pop, le chanteur et compositeur britannique George Michael, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, est décédé le 25 décembre à son domicile à Goring-on-Thames, en Angleterre, à l'âge de 53 ans. Selon son agent Michael Lippman, il aurait succombé à une insuffisance cardiaque.

© REUTERS/ Eddie Keogh Les fans de George Michael honorent sa mémoire devant chez lui

George Michael avait vendu plus de 100 millions de disques durant sa carrière, y compris en tant que membre du groupe Wham!, et a à son actif onze singles et sept albums N°1 dans les charts britanniques et six singles N°1 aux États-Unis.Ses chansons les plus populaires sont Last Christmas, Wake me up before you go-go, ainsi que Don't let the sun go down on me, qu'il a interprétée avec Elton John. En 2011, le musicien a dû annuler plusieurs concerts en raison d'une pneumonie.

