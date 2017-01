Le Mein Kampf réédité booste les ventes de livres en Allemagne

L'Institut d'histoire contemporaine (IfZ) de Munich a publié en janvier 2016 l'édition commentée du Mein Kampf d'Adolf Hitler.

Le livre, écoulé à 85 000 exemplaires au lieu des 4 000 prévus, est devenu un best-seller en Allemagne.

« Alors, la peur que cette publication puisse donner une nouvelle impulsion à la promotion de l'idéologie hitlérienne s’est révélée complètement infondée », explique Andreas Wirsching, le directeur de l'IfZ, dans un communiqué sur le site de l'Institut.

Le texte original rédigé par Adolf Hitler était accompagné de 3500 notes historiques explicatives pour éviter que l'ouvrage ne soit pas utilisé comme un moyen de propagande nazie, précise M. Wirsching cité par le journal allemand Tagesspiegel.

« Nous sommes très heureux d’avoir réussi l’ambitieux équilibre entre un travail scientifique et une glose historico-politique », explique M. Wirsching.

M. Wirsching a également ajouté que son équipe travaillait sur la version du livre en français. Mais Mein Kampf ne sera pas traduit mot à mot, l'édition sera abrégée et modifiée.

Selon Andreas Wirsching, les principaux lecteurs de ce livre controversé sont des personnes passionnées par la politique et l'histoire ainsi que des représentants du monde de l'enseignement.

Suite à l’annonce de la publication du Mein Kampf réédité, de nombreux spécialistes du domaine de l’enseignement se sont mis à l'étudier et à en évaluer le contenu d'un point de vue professionnel. Andreas Wirsching ajoute toutefois qu’il n’est pas sûr qu’il faille inclure l'étude du livre au programme scolaire allemand.

« La discussion sur la vision du monde d'Hitler ainsi que sur son approche de la propagande a permis de traiter des raisons et des conséquences des idéologies totalitaires, à une époque où l'autoritarisme et les propos d'extrême droite se répandent », d'après le directeur de l'IfZ.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »