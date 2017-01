Quand le hip-hop US flirte avec... Pouchkine!

La chanteuse américaine Fergie a sorti un nouveau clip où elle apparaît dans un T-shirt à l'effigie du grand poète russe Alexandre Pouchkine orné d'une citation d'un de ses poèmes.

La vidéo de la chanson Life Goes On a été publiée sur sa chaîne YouTube à la mi-décembre. Il a été visionné depuis plus de sept millions de fois.

Le visage du poète est orné d'un extrait de l'un de ses poèmes. On peut y lire (en russe) : « Que Dieu me garde de devenir fou ». Dans la chanson, par contre, on entend des paroles : « Perds la tête, deviens fou ».

life goes on baby!!! brand new year lets move forward with positivity in 2017 🙌🏼🙌🏼 https://t.co/scs9tn924j pic.twitter.com/ijFR59hWT0 — Fergie (@Fergie) 4 января 2017 г.

​Toutefois, les fans de la chanteuse n'ont pas réagi à cette trouvaille pouchkinienne.

Fergie, de son vrai nom Stacy Ann Ferguson, est devenue célèbre au milieu des années 2000 comme vocaliste du groupe The Black Eyed Peas. En 2006, elle a sorti un album solo, The Dutchess. Son nouvel album, Double Dutchess, est attendu prochainement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».