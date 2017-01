La Russie a beaucoup changé depuis son premier voyage dans les années 1980 et n'est plus un pays qui fait peur, malgré toute la propagande antirusse, a affirmé le couturier Sir Paul Smith, lors de la soirée organisée à Moscou à l'occasion des 10 ans de la marque à son nom en Russie.

« La Russie a complétement changé ! Aujourd'hui, Moscou régale l'Europe », a indiqué Paul Smith dans une interview à l'édition russe du magazine HELLO!, mettant en valeur le développement culturel du pays et l'ouverture de galeries d'art.

Selon lui, il apprécie se promener dans la capitale russe, notamment près de la place Rouge.

« Je me rappelle qu'il y a cinq ans, au Parc Gorki, il n'y a avait presque rien, tandis que maintenant on y trouve un musée, des cafés et des vélos à louer », a poursuivi Paul Smith.

Pour célébrer une décennie de sa marque en Russie, une nouvelle collection de vêtements a été introduite avec des motifs du pays. Le couturier a également donné une conférence à l'École de management Skolkovo de Moscou.

Depuis l'an 2000, la Russie redevient au fur et à mesure un pays offrant diverses opportunités dans le domaine culturel. En outre, ces dernières années des célébrités étrangères ont commencé à obtenir la citoyenneté russe, comme Gérard Depardieu, le lutteur américain Jeff Monson, le boxeur champion du monde Roy Jones Jr., les acteurs Steven Seagal et Cary-Hiroyuki Tagawa. De son côté, Ornella Muti a fourni les documents nécessaires. Fred Durst, le leader du groupe de rock américain Limp Bizkit, et Pamela Anderson ont également exprimé leur souhait de devenir Russes.

Pour plusieurs artistes célèbre, dont Ralph Fiennes ou Dolf Lundgren, la Russie restera pour toujours un pays qui renferme des trésors culturels uniques et en plein développement.

