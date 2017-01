Un site ancien retrouvé en Géorgie (Vidéo)

Les archéologues ont découvert une zone de peuplement de 2,5 hectares dans la municipalité de Signagi dans la région de la Kakhétie au sud-est de la Géorgie, a annoncé sur sa page Facebook l'Agence nationale pour la protection du patrimoine culturel.

Cette colonie est remarquable pour son ensemble architectural, composé de maisons d'habitation, qui couvre toute la ville. Les bâtiments sont faits à partir de briques brutes. Les murs sont d'un à deux mètres d'épaisseur, sur lesquels on voit des traces d'un important incendie.

En outre, les chercheurs ont découvert une tombelle, datant de l'Âge du Bronze. Elle s'avère être beaucoup plus grande que d'autres fosses communes de la même époque dans l'est géorgien avec un diamètre de 115 mètres et une hauteur de 20 mètres.

En décembre 2016, les archéologues avaient également retrouvé des ruines d'une ville qui datait de 500 avant J.-C.

Actuellement, on ignore la date précise de la construction du site.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »