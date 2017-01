La Carélie et Arkhangelsk, parmi les meilleures destinations du monde, selon le Telegraph

La Carélie et la ville d'Arkhangelsk, sur les bords de la mer Blanche dans le nord-ouest de la Russie, occupent leur place dans le Top-10 de la liste des 50 meilleurs circuits touristiques pour l'année 2017 du quotidien britannique The Telegraph.

Il faut compter 13 jours pour admirer les chefs-d'œuvre trop peu connus de l'architecture nordique russe. Le splendide ensemble de l'île Kiji sur le lac Onega en Carélie, fait bien entendu partie du voyage.

La ville d'Arkhangelsk est réputée pour ses anciennes maisons de négociants russes ainsi que pour son musée d'architecture en bois.

La ville espagnole de Saragosse, avec les toiles secrètes de Francisco de Goya, l'Agneau mystique de la ville de Gand en Belgique flamande, de même que Ravenne et Urbino en Italie pour contempler les travaux de Raphaël, de Titien et de Federico Barocci, font également partie des meilleurs circuits touristiques selon le classement du Telegraph.

La Sicile, Malte, le Japon, les Pays-Bas, la Scandinavie, Rome et, attention, Los Angeles, sont hautement recommandés par l'édition britannique.

Saint-Pétersbourg, quant à lui, a été élu parmi les meilleurs endroits à visiter en 2017 par le Guardian un autre quotidien britannique.

Bon voyage!

