La langue de Pouchkine a le vent en poupe en Amérique latine

Selon les derniers chiffres, le nombre des personnes qui apprennent la langue russe auprès de la représentation argentine de l'Agence a été multiplié par cinq par rapport au passé, a confié le responsable.

« Le théâtre russe est très populaire en Amérique latine, ainsi que différentes expositions et toute sorte d'événements sportifs. Tout cela pousse les gens à apprendre la langue russe. Les gens veulent se familiariser avec le pays, apprendre la langue, lire des livres », a-t-il déclaré.

D'après le responsable, les citoyens latino-américains s'intéressent de plus en plus à la possibilité d'aller faires leurs études en Russie. Chacun peut d'ailleurs déposer une demande par le biais du système unifié www.russia.study. L'année dernière, 6000 demandes ont été enregistrées, mille personnes étant parties étudier en Russie.

Les leaders parmi ces pays sont le Brésil, l'Équateur, la Colombie, la Venezuela, l'Argentine et le Paraguay. M. Goujelia a également souligné que les diplômes russes étaient reconnus dans la plupart des pays latino-américains et que la procédure d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur en Russie était assez simple.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »