Des moulins à vent millénaires du nord-est de l’Iran (Vidéo)

Si vous voyagez en Iran, rendez-vous au nord-est du pays pour découvrir des moulins à vent millénaires qui font partie de l'héritage culturel du pays.

Un habitant âgé de la ville iranienne de Nashtifan, Mohammad Etebari, est le seul qui veille au bon fonctionnement de ces moulins à vent étant le dernier à maintenir la tradition dans la région.

National Geographic рассказал о работе 1000-летних ветряных мельниц в Иране.



За их работой следит один человекhttps://t.co/xJzICEsaEh pic.twitter.com/cdFC4fiZO9 — TJ (@tjournal) 24 января 2017 г.

​M. Etebari craint qu'après son décès il n'y ait plus personne pour surveiller ces édifices millénaires.

Les moulins en question sont fabriqués en argile, en paille et en bois. Chaque moulin est composé de huit rotors comportant chacun six lames verticales. Dès que les rotors se mettent à tourner, poussés par le vent, ils font pivoter l'axe principal du moulin.

Les vibrations provoquées font bouger les grains en les émiettant en farine.

