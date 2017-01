La fille de Michael Jackson affirme que son père a été assassiné

La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, a évoqué la mort de son père dans une interview accordée au magazine américain Rolling Stone.

Dans sa première interview intitulée « Paris Jackson: la vie après Neverland », la jeune fille a déclaré que son père avait été assassiné.

« C'est évident. Tout mène à cela. Cela ressemble à une théorie du complot et à des bêtises, mais tous les vrais fans et toute la famille le sait », a-t-elle souligné.

Le chanteur est décédé le 25 juin 2009 à Los Angeles à l'âge de 50 ans, d'une overdose de propofol. A l'époque, la star répétait le spectacle This is It, censé relancer sa carrière. Son docteur Conrad Murray a été reconnu coupable d'homicide involontaire.

À la question de savoir qui aurait pu vouloir la mort de son père, elle a répondu « Un grand nombre de personnes », sans toutefois évoquer Conrad Murray. Elle a ajouté espérer obtenir un jour des réponses pour que justice soit faite.

« Je veux que justice soit faite, mais c'est un jeu d'échecs et j'essaie d'y jouer correctement. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet pour le moment », a déclaré Paris Jackson, qui avait 11 ans au moment du décès de son père.

