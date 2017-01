Le grand Vyssotski chanté en huit langues lors d’un festival à Helsinki

Le deuxième festival international « Vysotsky Fest », qui commence vendredi 27 janvier, réunira des fans de Vladimir Vyssotski originaires de différents pays pour rendre hommage au chanteur russe en interprétant ses chansons.

Selon les organisateurs, il est prévu de tenir trois concerts lors du festival au cours desquels les chansons de Vladimir Vyssotski seront jouées en huit langues.

« Cette année, il y a des participants venus d'Espagne, de France, un Arménien qui chante Vyssotski en russe, en arménien et en français. Nous avons un groupe suédois de la ville de Turku et une chorale de grands-mères qui chantera la chanson "Les exercices du matin" », a raconté à la chaîne de télévision finlandaise Yle le représentant du festival, Vladimir Ischenko.

© Photo : Olga Iltchenko/La Voix de la Russie A la mémoire de Vladimir Vyssotski …

Selon lui, les Finlandais connaissent bien et apprécient le répertoire de Vladimir Vyssotski, mais il n'est pas très connu en Espagne. Les artistes russophones expliquent que le problème est qu'il est impossible de traduire 90 % des sujets des chansons de M. Vyssotski, qui sont incompréhensibles pour la plupart des Européens.

Sur le site web du Centre russe de la culture et de la science d'Helsinki, on apprend que l'association artistique « Sata Kieli », qu'on peut traduire comme « une centaine de langues » ou « une centaine de cordes », a organisé en 2016 le premier concert international « Vysotski FEST international » consacré à la mémoire du chanteur russe, qui aurait eu 79 ans le 25 janvier.

