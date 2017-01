La Chine célèbre dans la liesse l’avènement du Nouvel An

La plus grande fête nationale chinoise, le Nouvel An lunaire, est populaire bien au-delà des frontières de l’Empire du milieu. Associée aux spectaculaires feux d’artifice, aux nuances de rouge et à la danse du lion, la « fête du printemps », comme elle est appelée ici, est également guettée dans bien d’autres pays en tant que symbole de nouveau départ et de changements.

Le Nouvel An chinois n'est pas une date calendaire fixe d'une année sur l'autre. Son avènement dépend du cycle lunaire et se déroule entre le 21 janvier et le 20 février, le premier jour d'une nouvelle lune. Donc l’année 4715 — l’Empire du milieu suit sa propre chronologie — adviendra le 28 janvier, à 1h08 heure de Paris, pour durer jusqu’au 15 février 2018. Alors le Coq de feu cédera la place au Chien jaune.

Traditions et coutumes

En Chine, le Nouvel An marque le début des changements et du renouvellement: l’hiver rencontre le printemps, donnant le coup d’envoi à un nouveau cycle.

La tradition de célébrer la « fête du printemps » est vielle de près de 2000 ans. À l’époque, les festivités duraient un mois entier. Bien sûr, de nos jours, la durée des festivités a dû être réduite à 15 jours.

En prévision de la période des fêtes, les Chinois affluent en masse vers les guichets des gares, des aéroports et des stations de bus pour célébrer l’avènement de la nouvelle année au sein de leur famille, comme le veut la coutume.

Pendant les deux semaines de célébrations, la vie des affaires s’arrête en Chine: les gens se rendent visite et honorent les traditions de chaque journée festive. L’ambiance de fête règne partout: les rues accueillent des manifestations de masse, dont des foires, des mascarades et des défilés.

C’est la fête spectaculaire des lanternes qui marque la fin de cette période magique. Ainsi, le 12 février, la vie reprendra son cours et il faudra attendre encore un an pour que l’Empire du milieu troque son costume austère pour les couleurs vives de la fête.

