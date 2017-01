Littérature pour les alarmistes: les œuvres à lire si les actualités vous font peur

La semaine dernière, les éditions Penguin qui possèdent les droits d'auteur sur cet ouvrage ont dû imprimer 75.000 exemplaires supplémentaires et commander encore un tirage.

Les médias occidentaux expliquent cet engouement de la demande pour ce roman écrit en 1949 par l'investiture de Donald Trump et ses premières actions en tant que président des États-Unis qui ont confirmé les craintes de certains Américains. Pourtant, c'est en 2013 que la célèbre anti-utopie sur un régime totalitaire a connu un vif regain d'intérêt avec les révélations d'Edward Snowden sur l'espionnage contre les citoyens américains. Cependant, Orwell n'est pas le seul auteur à avoir anticipé dans ses livres les angoisses de la société d'aujourd'hui.

