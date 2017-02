Quand la musique iranienne flirte avec la tradition occidentale

Des musiciens iraniens donneront un concert singulier dans le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Bien que la musique classique iranienne y soit présentée sans instruments iraniens, le nom du concert a déjà une saveur orientale : « Une terre qui chante des millénaires ».

« C'est une nouvelle vision de la musique iranienne. Elle sera présentée au public russe et international d'une façon différente », a déclaré Margarita Karatigina, vice-président du département des rapports internationaux du Conservatoire et directrice de recherche au Centre des cultures musicales du monde.

« Ce n'est pas la première fois que le Conservatoire de Moscou organise des concerts de musique iranienne. Nous sommes reconnaissants envers la mission iranienne en Russie pour son soutien. Auparavant, nous avons organisé des concerts de musique folklorique iranienne, mais ce concert présente un autre pan de la culture iranienne : la musique de compositeurs. Il s'agit de musique classique iranienne respectant la tradition européenne », a déclaré Mme Karatigina.

La composition d'œuvres classiques dans le style européen est populaire en Iran depuis le XIXe siècle. Bien que les compositeurs respectent la tradition européenne, le caractère de leur musique demeure iranien. De telles œuvres sont inspirées par la musique traditionnelle iranienne.

« Une terre qui chante des millénaires » est l'œuvre des compositeurs Shahram Tavakkoli et Ali Akbar Ghorbani. Elle sera présentée par un orchestre symphonique crée en Téhéran en 2014, Farhang o Honar. La plupart de ses membres sont de jeunes musiciens qui ont déjà donné plusieurs concerts à l'étranger.

« L'interaction culturelle qui existe entre la Russie et l'Iran laisse une empreinte indélébile. Cet échange culturel est très important. Nous invitons des musiciens russes en Iran. L'intérêt russe pour notre musique nous fait plaisir ainsi que la collaboration culturelle entre nos deux peuples, qui ne cesse de se développer », a déclaré Shahram Tavakkoli, compositeur et chef d'orchestre du Farhang o Honar.

