Le pouvoir unificateur de l'art: l'Ensemble Alexandrov se produit à Istanbul

De nouveau au complet, l'Ensemble Alexandrov a donné le 8 avril à Istanbul son premier concert à l'étranger depuis l'accident tragique qui a coûté la vie à 64 artistes. Le chœur s'est produit à la salle de concert Cemal Resit Rey, qui était pleine malgré les appels des radicaux à annuler l'événement.

La première partie du concert, au cours de laquelle la scène arborait les drapeaux de la Turquie et de la Russie, s'est ouverte par l'exécution d'une marche solennelle accompagnée de la troupe de ballet de l'Ensemble. Puis, sous un tonnerre d'applaudissements, l'Ensemble a exécuté la marche janissaire « Mehter » et les chansons « Smouglianka » et « Kalinka ».

La seconde partie a été consacrée aux chansons patriotiques. L'ensemble a interprété la chanson « Jour de la Victoire », dédiée à la victoire dans la Grande Guerre patriotique, ainsi que la ballade turque « Gallipoli », qui raconte la bataille des Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale. Au cours de leur performance, des photos d'archives de la bataille et des photos de Mustafa Kemal Ataturk ont été diffusées à l'écran sur la scène.

De plus, le député et chanteur russe Yossif Kobzon, qui se produit souvent avec le chœur, a interprété la chanson « Jouravli » en hommage aux membres de l'Ensemble qui ont péri dans le crash de leur avion et aux victimes de l'attentat du 3 avril dans le métro de Saint-Pétersbourg. Le concert, qui a duré une demi-heure, a été conclu par la chanson russe mondialement connue « Katioucha ».

