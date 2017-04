Un ancien cimetière découvert en Crimée sur le site de construction d’une autoroute

Les archéologues, qui étudient les lieux où il est prévu de construire l'autoroute fédérale Tavrida, ainsi que l'échangeur autoroutier du pont de la Crimée ont découvert des monuments historiques, dont un complexe funéraire ancien et des fortifications de l'époque du Royaume du Bosphore, informe le service de presse du ministère des Transports de la République de Crimée.

« Les experts examinent une section de la forteresse de Tyritake, l'une des lignes de défense de la partie orientale du Royaume du Bosphore. Une vaste partie de cette installation est déjà ouverte, pour la première fois il est possible d'étudier sa structure. Une partie de la fortification en question remonte au IV-III siècle avant notre ère », indique le communiqué.

La section terrestre examinée ne peut être déclarée constructible qu'après que les archéologues ont fini leurs recherches. Les études archéologiques sont effectuées simultanément sur plusieurs terrains. Ainsi, dans une autre partie de la péninsule de Kertch, les chercheurs ont découvert des tombes anciennes.

L'autoroute fédérale Tavrida reliera le pont de la Crimée aux principales villes de la péninsule.

La construction du pont routier et ferroviaire, reliant la région de Krasnodar avec la péninsule de Crimée, a débuté en février 2016. Son ouverture est prévue pour 2019. L'ouvrage, qui passe notamment par l'île de Touzla, aura une longueur de 19 km, pour une hauteur de 35 mètres.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».