Un charnier de plus de 500 soldats soviétiques découvert en Crimée

Le chef de l'équipe de recherches de Crimée « Tafros », Igor Leshkov, a déclaré à Sputnik que les spécialistes ont localisé dans la ville d'Armiansk, sur l'isthme de Perekop, plus de 500 personnes enterrés.

« Pour le moment, on a réussi à découvrir 105 personnes, ce ne sont que des fragments de dépouilles. Nous ne nous occupons pas des restes avec une autonomie totale, on le fera selon les règles de l'exhumation, conformément aux protocoles. Selon nos estimations préliminaires, on devrait trouver ici entre 500 et 1 000 soldats. Ils se trouvaient à 15 ou 20 mètres de la ligne de front allemande », a-t-il indiqué.

Le 8 avril 1944, la ville d'Armiansk a été libérée au cours d'une offensive stratégique en Crimée contre les envahisseurs nazis. Ainsi les dépouilles trouvées appartiennent aux soldats de l'armée soviétique, comme en attestent les munitions, les fournitures et les vêtements.

© REUTERS/ Andrew Osborn Un ancien cimetière découvert en Crimée sur le site de construction d’une autoroute

Selon les chercheurs, ce sont les soldats de la division d'infanterie numéro 315 qui ont été enterrés sur le terrain. Pourtant, l'équipe n'a encore identifié personne, il y a encore beaucoup de travail.

Cet endroit n'est pas un charnier militaire. Selon le chef des recherches, les corps des soldats ont été enterrés par les habitants locaux, sans en avertir les bureaux de recrutement.

Désormais, après l'exhumation et l'identification, la ré-inhumation des soldats devrait avoir lieu le 5 mai.

