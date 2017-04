Tamagotchi: le jouet légendaire des années 90 de retour au Japon!

Le Tamagotchi, un animal de compagnie virtuel très populaire dans les années 1990, revient sur le marché japonais, relate Le Telegraph.

Le Tamagotchi est apparu pour la première fois en 1996 et a vite conquis les cœurs des gens. Dans le monde entier, 76 millions de jouets ont été vendus.

Récemment, la société Bandai a relancé la version originale du Tamagotchi de 1996 avec six personnages disponibles.

Le retour du jouet légendaire a suscité une vague de nostalgie chez des internautes.

« Les écoles où mes enfants étudiaient interdisaient de jouer au Tamagotchi. Je devais prendre ces stupides trucs avec moi au travail chaque jour pour que les animaux survivent », a écrit un internaute.

« J'ai acheté un Tamagotchi! Il est plus petit que je pensais, mais ce sont mes souvenirs! » a témoigné un autre Japonais.

Actuellement, les jouets peuvent être achetés sur Amazon pour 2 000 yens (14 dollars).

