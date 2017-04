De quel pays viennent les touristes les plus généreux?

L'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) a publié un rapport désignant le pays d'origine des touristes qui dépensent le plus d'argent pendant leurs voyages à l'étranger. Selon le rapport, la première place appartient à la Chine. En 2016, la somme des dépenses totales des Chinois pour le tourisme s'est élevée à 261 milliards de dollars (environ 245 milliards d'euros), ce qui est 11 milliards de plus qu'en 2015. L'année dernière, le nombre de touristes chinois voyageant à l'étranger a augmenté de 6 %, soit 135 millions de personnes. Ainsi, la Chine est aujourd'hui le leader mondial dans ce domaine.

La deuxième place appartient aux touristes américains qui ont dépensé 122 milliards de dollars à l'étranger dans la période considérée (9 milliards de plus qu'en 2015). Le nombre d'Américains voyageant à l'étranger a aussi augmenté de 8 %.

© Sputnik. Sergei Malgavko Un député allemand confirme le renouveau de l'intérêt des touristes pour la Crimée

L'Allemagne occupe la troisième place avec des dépenses de 81 milliards de dollars et une augmentation du nombre de voyageurs de 5 %. Le top cinq est complété par le Royaume-Uni (64 milliards) et la France (41 milliards).

Les Russes ont dépensé 24 milliards de dollars pour le tourisme à l'étranger en 2016, alors qu'en 2015 ce chiffre s'était élevé à 35 milliards.

