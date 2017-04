La première coproduction russo-syrienne devrait être lancée à l’automne

Le tournage de la première coproduction russo-syrienne, intitulée « Palmyre », pourrait commencer d'ici la fin de l'année 2017, a annoncé samedi le service de presse du ministère russe de la Culture.

Les compagnies russe Proline-Media et syrienne Shaghaf doivent signer, le 17 avril, un accord sur la création d'un film de fiction russo-syrien intitulé « Palmyre ». La participation du Liban, de la France et de plusieurs autres pays est également prévue.

L'étape préparatoire du tournage devrait commencer en automne, pour démarrer le tournage à la fin de l'année, aurait raconté le réalisateur, Ivan Bolotnikov.

© AFP 2017 Robyn Beck Un film sur les Kurdes syriens sera tourné à Hollywood

Le futur film racontera l'histoire d'un médecin daghestanais dont la vie s'écroule lorsque sa femme et ses jeunes filles s'évadent en secret en Syrie. Sans songer aux conséquences, l'homme se précipite pour les sauver.

