Et Pâques, ça se fête comment en Russie?

Voici quelques traditions de Pâques parmi les plus typiques en Russie.

1. Comme dans les pays occidentaux, Pâques est fêtée le dimanche pour rappeler que le Christ est ressuscité un dimanche.

2. Une vieille tradition de Pâques en Russie consiste à colorier des œufs. Les œufs sont teints et décorés de différentes manières et ressemblent parfois à de véritables œuvres d'art.

3. Le repas traditionnel comprend des œufs, le gâteau de Pâques (Koulitch) et un dessert de fromage blanc (Paskha). Les gens apportent tous ces plats à l'église pour la consécration et les offrent en cadeaux à leurs proches.

КУЛИЧ АПЕЛЬСИНОВЫЙ 🍊 @art_idsГотовимся к Пасхе 🐣Ингредиенты:● Мука — 240г ●… pic.twitter.com/olcz4HhKQz — Rabia Sorda (@ASTISdatabase) 5 апреля 2017 г.

4. Tout le monde se salue avec la formule « Le Christ est ressuscité! », à quoi l'on répond: « En vérité, il est ressuscité! »

5. Le jeu de Pâques préféré en Russie est de frapper des œufs décorés l'un contre l'autre, un rituel qui trouve son origine dans la tradition pascale orthodoxe grecque. La personne dont l'œuf n'a pas craqué lors du choc gagne.

6. Pour les enfants, la chasse des œufs est également une activité très populaire. Par contre, en Russie il n'y a pas de légende du lapin de Pâques.

