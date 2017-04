Une ancienne cité sous-terraine découverte en Iran

Après de grands travaux, les archéologues ont découvert une cité sous-terraine dans la province iranienne de Hamadan, signale l'agence Khabar online. Le complexe retrouvé date d'il y a près de 2 000 ans.

کشف شهر زیرزمینی پنهان در۴۰۰ کیلومتری غرب تهران در شهر سامن که در یک بستر سنگی ساخته شده pic.twitter.com/nAsREuEGVK — M.S.N.SORT (@MIMIMMA1970) 10 апреля 2017 г.

Selon Ali Khaksar, chef du département de l'Organisation du patrimoine culturel, des métiers et du tourisme dans la province de Hamadan, la cité découverte se trouve au-dessous de la ville actuelle de Samen.

#ایرنا خبرزده کشف شهرزیرزمینی در #400 کیلومتری تهران!اولا400کیلومتر خودش چنتاشهر ه.بعد مشخص شده منظور شهر2200ساله #سامن ملایرکه سال84کشف شده pic.twitter.com/lkpc6fTycP — زهرا کشوری (@zahrakeshvari) 11 апреля 2017 г.

La cité est située à 400 kilomètres à l'ouest de Téhéran. La ville sous-terraine représente un réseau de tunnels reliant 25 pièces qui étaient utilisées comme des maisons. Les restes de 60 personnes ont également été retrouvés dans neuf chambres.

Selon les estimations, la cité a été érigée entre l'effondrement de l'Empire des Achéménides (550 — 330 avant J.-C.) et l'essor de l'Empire de Parthe (247 — 224 avant J.-C.). Les fouilles archéologiques dans la province de Hamadan ont débuté en 2005 et se poursuivent déjà depuis plus de dix ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».