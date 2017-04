Un trésor volé par les nazis découvert dans une épave près des côtes criméennes

Le célèbre bateau à vapeur Boy Feddersen, disparu lors de la Seconde Guerre mondiale, non loin de la ville d'Eupatoria en Crimée, a été découvert par des plongeurs sous-marins, relate la chaîne russe NTV.

© Photo. Sergei Anachkevitch Le grand navire de débarquement russe Tsezar Kounikov en manœuvres au large de la Crimée

D'après les historiens soviétiques, l'histoire du bateau s'est terminée en 1941 quand il a soit péri en mer, soit été envoyé à la casse. En réalité, le navire qui, d'après certaines informations, avait une partie du trésor de guerre des nazis à son bord, a coulé au large de la Crimée, près de la ville d'Eupatoria et se trouvait au fond de la mer jusqu'à ce que des plongeurs sous-marins ne l'y découvrent il y a peu.

D'après le chef de l'expédition Roman Dounaïev, le bateau à l'histoire fascinante a été découvert entre Sébastopol et le cap Tarkhankut, lors de recherches du sous-marin D-4. La décision de sa sortie d'eau doit être prise après la fin de l'expédition, en mai.

Le bateau à vapeur Kharkiv (rebaptisé après Boy Feddersen) a été construit en Allemagne en 1914, et a été utilisé par les Britanniques puis par les Espagnols pour être finalement acheté par l'Union soviétique en 1931. Il était le plus grand navire de la compagnie de navigation de la mer Noire avant-guerre.

Lors des manœuvres de retraites des troupes soviétiques en 1941, ils ont dû saborder le navire et l'abandonner dans la ville de Nikolaïev. Le bateau à vapeur a été ensuite remis à flot par les nazis qui l'ont rebaptisé Boy Feddersen et l'ont ensuite utilisé pour le transport militaire de la Roumanie à Sébastopol. Le navire a coulé en 1943 suite à une attaque combinée d'avions et d'un sous-marin soviétiques. Il repose actuellement à une profondeur de 90 mètres.

