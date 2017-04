Une «planque» truffée de voitures soviétiques vintage retrouvée en France

Ilia Karasev, un Russe qui réside en France, a partagé sur Facebook sa découverte époustouflante : un salon d'autos rassemblant des voitures soviétiques. Selon l'auteur de la publication, les images ont été prises dans la ville de Mâcon où, par le passé, se trouvait le Garage Gilbert LADA. Le centre est toujours là, mais les clients se font rares, puisque l'endroit est complètement abandonné.

« En passant aujourd'hui aux alentours de la ville française de Mâcon, à l'est de la France, je suis tombé sur un salon d'autos de LADA, qui ne doit plus fonctionner depuis les années 90. Les modèles de l'industrie automobile russe abandonnés, dont personne n'a pas besoin, rouillent à l'intérieur de ce salon, mais aussi dehors. »

Apparemment, dans les années 90, on y vendait des véhicules neufs et des voitures d'occasion de l'entreprise russe AvtoVAZ, ainsi que des modèles de l'époque soviétique. Ainsi, par exemple, on voit sur les photos la LADA 111, la Lada Niva, ainsi que la LADA Samara (VAZ-2108) et 2105.

В Facebook появились фотографии автосалона Garage Gilbert Lada, где очень давно не ступала нога клиента Запись Во Франции обнаружили… pic.twitter.com/T8Bv3gkIRp — Алинка (@Kologlus) 26 avril 2017

Un détail remarquable : tous les modèles sont rares : leur production s'est arrêtée en 1991 suite à l'adoption d'un nouveau modèle de design. On remarque également le fait que l'exportation de la LADA en France s'est arrêtée en 2008.

