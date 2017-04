La dépouille d'un officier impérial russe retrouvée en Turquie (images)

Au cours des travaux de terrassement, effectués dans la ville turque d'Ardahan, les constructeurs ont découvert un cercueil décoré avec une croix orthodoxe. À l'intérieur, il y avait les restes d'un être humain vêtu d'un uniforme militaire, d'après le porte-parole de la mairie.

Ardahan'da #Rus bir generale ait olduğu ileri sürülen tabut bulundu: Halk akın etti https://t.co/quFLaxJhxy pic.twitter.com/5fPg5gvQv4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 26 avril 2017

« Les travaux ont été suspendus, on a appelé les historiens et les archéologues selon lesquels la dépouille appartiendrait à un officier russe et son enterrement aurait été effectué au cours ou après la guerre russo-turque de 1877-1878 », a relaté le représentant de l'administration de la ville d'Ardahan.

Il a également rajouté que la « découverte » a été envoyée pour d'autres examens dans la ville de Kars. Selon le porte-parole de la gestion du tourisme de la ville de Kars, les restes du militaire russe sont déjà transférés dans la ville.

#Ardahan'da 1877-78 yıllarında hayatını kaybetmiş, bedeninin önemli bir kısmı çürümemiş bir #Rus subayına ait bir mezar bulundu pic.twitter.com/T9e4COoVNL — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) 26 avril 2017

« Il est certain que c'est un officier russe, on est en train de déterminer son titre. Il a été enterré à l'époque où Ardahan et Kars faisaient partie de la Russie », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Ardahan’da İnşaat Kazısında Rus Yüzbaşı'ya Ait Tabut Ortaya Çıktı.. pic.twitter.com/avBoIGdFSp — Kudüs Yürekli (@KudusYurekli) 26 avril 2017

Yer: Ardahan

Herkes inşaat kazısında ortaya çıkan 'Rus generali' görmeye koştuhttps://t.co/UOUoClrHzH pic.twitter.com/roZ5XhRvV5 — milliyet.com.tr (@milliyet) 26 avril 2017

À la suite de la guerre russo-turque de 1877-1878, la région de Kars, où se situe Ardahan, a fait partie de l'Empire russe avant d'être rendue à la Turquie.

