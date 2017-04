Une collection de vêtements «russe» à la sauce japonaise

Ce n'est pas seulement le coût très élevé des vêtements de luxe créés par le désigner Junya Watanabe qui a surpris les internautes, mais surtout les écritures en cyrillique qui prétendent être des phrases russes et qui, en réalité, ne veulent rien dire du tout.

Il s'est trouvé qu'en incarnant les tendances de mode et en utilisant l'alphabète cyrillique sur les pièces de luxe, le designer a placé des mots russes dans un ordre aléatoire sur ses créations. Ainsi, dans le magasin américain des pièces de haute couture Barneys, on peut acheter des T-shirts avec des slogans en cyrillique tels que « Nikolay 58 » ou « Ville Perm université » et bien d'autres. Notons que le coût de ces pièces s'élève à 464 EUR. Et il y a plus cher…

Новая коллекция известного японского дизайнера Junya Watanabe из флагманского магазина COMME des GARÇONS в Гонконге. Не шутка. pic.twitter.com/2TIV3X5mgt — BigPicture.ru (@bigpictureru) 26 avril 2017

Le label de mode japonais Comme des Garçons a été fondé à Tokyo en 1969. Les vêtements de cette marque sont disponibles dans les magasins de Paris, de New-York, de Pékin, de Hongkong, de Séoul, de Manille et dans beaucoup d'autres villes du monde.

