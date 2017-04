Une tombe de la civilisation mycénienne découverte en Grèce

Une ancienne tombe a été localisée dans le centre de Salamine, une ville de l'ouest de l'Attique, en Grèce, lors de travaux pour relier une maison au système d'assainissement central.

Selon les estimations des spécialistes, la tombe date de la première moitié du XIIIe siècle ou de la deuxième moitié du XIIe siècle avant Jésus-Christ, soit de la civilisation mycénienne.

La tombe mesure 2,9 mètres de long, 2,6 mètres de large et 1,5 mètre de haut.

Il s'agit de la troisième tombe découverte dans cette région, les deux autres ayant été trouvées au cours de travaux d'excavation en 2009.

Les archéologues ont localisé les restes de cinq personnes, 41 vaisseaux non endommagés et des morceaux d'une dizaine de vases.