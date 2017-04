Vladimir Poutine au centre du nouveau film d’Oliver Stone

Le réalisateur américain Oliver Stone a déclaré dans une interview au journal Sydney Morning Herald qu'il travaillait actuellement sur un film consacré au président russe Vladimir Poutine.

© AFP 2017 Geoff Robins Oliver Stone exhorte Washington à déclassifier les documents sur l’Ukraine et la Syrie

En 2016, M. Stone a dirigé le film Ukraine on Fire et a participé activement à son tournage, lors duquel il a interviewé le président russe Vladimir Poutine et l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch.

« M. Poutine est un des leaders les plus importants du monde et comme les États-Unis le traitent comme leur ennemi — un grand ennemi — je crois qu'il est très important qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire », a affirmé le réalisateur.

Il a ajouté que le futur film n'était pas tant un documentaire qu'une conversation sous forme de questions et de réponses.

D'après M. Stone, le film montrera l'attitude de Poutine au sujet des évènements dans le monde à partir de 2000, année au cours de laquelle il est devenu président de la Russie. Pourtant, le réalisateur n'a pas encore annoncé officiellement le tournage du film.

© AFP 2017 Dmitry Serebryakov L'Ukraine veut censurer le dernier film d'Oliver Stone sur l'EuroMaïdan

Selon Oliver Stone, l'équipe de tournage a rencontré le président russe quatre fois en deux ans. M. Stone a remarqué que lui et son équipe « ont rendu justice » à Poutine en présentant non pas uniquement le point de vue des pays occidentaux, mais aussi ses commentaires pouvant expliquer l'opinion de la Russie, dans l'espoir d'éviter l'incompréhension et une situation explosive au bord de la guerre.

Le réalisateur a expliqué qu'initialement, il avait évoqué avec Poutine le cas d'Edward Snowden et que cette conversation avait jeté les bases de la confiance future.

Oliver Stone est connu comme un réalisateur de films aux sujets politiques aigus. Parmi les personnages qu'il étudie on trouve, par exemple, les présidents américains Richard Nixon, John Kennedy et George W. Bush. Son dernier film, sorti en 2016, porte sur le destin de l'ancien agent des services secrets américains Edward Snowden.

