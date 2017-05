Au crétacé, les poules avaient des dents, un dinosaure découvert en Chine le prouve!

Un dinosaure de 90 centimètres, qui aurait pu voler, a été localisé par des paléontologues chinois dans le nord-est de la Chine. Les chercheurs ont fait part de leur découverte dans la revue Nature Communications.

« La queue de Jianianhualong Tengi est ornée d'une grosse touffe de plumes asymétrique, où un côté est plus large que l'autre. Une telle structure est caractéristique des oiseaux modernes et des Microraptors, des dinosaures à quatre ailes, capables de flotter dans les flux d'air. Cela indique que les ancêtres des oiseaux avaient déjà un plumage "aérodynamique" », a annoncé le représentant de l'Université de Hong-kong, Michael Pittman.

C'est pendant la période du Crétacé que vivait ce petit dinosaure de 3 kg qui ressemble, il faut bien le dire, à un poulet… avec des dents et une queue. Les chercheurs l'ont baptisé Jianianhualong tengi, d'après le nom de la société qui a sponsorisé les recherches dans la province du Liaoning, en Chine, ainsi que d'après le nom de Fangfang Teng, le paléontologue qui a découvert les restes.

Il n'est pour l'instant pas évident de savoir s'il pouvait voler. Il est possible qu'il n'ait utilisé sa queue et ses ailes que pour se ralentir en cas de chute d'un arbre ou d'une colline, ou pour accélérer et s'arrêter brusquement lors de la poursuite d'une proie.

Les spécialistes estiment que la découverte d'autres dinosaures à plumes « aérodynamiques » aiderait à trouver la réponse à cette question. Selon eux, cette découverte pourrait nourrir un peu plus la connaissance qu'ils ont de ces dinosaures-oiseaux, ainsi que la manière dont ils ont évolué.

