Une tombe de plus de 1.500 ans découverte en Chine

L'agence chinoise Xinhua a annoncé samedi que des ouvriers ont localisé une tombe ancienne lors de travaux dans la province du Hebei.

Après avoir trouvé 23 objets, y compris des poteries en céramique et des pièces en cuivre, des spécialistes venus sur place ont estimé que la tombe datait du royaume de Wei ou de la dynastie Jin (220-420 après Jésus-Christ).

« Pour le moment, on n'a découvert aucun sceau personnel ou pierre tombale avec des noms. Pourtant, à en juger par l'apparence de la fosse, l'humain qui y est enterré avait un statut particulier dans la société. En outre, c'était une personne fortunée », a raconté le chef des fouilles archéologiques, Chan Bo.

Les spécialistes ont noté que tous les travaux avaient été suspendus. Selon eux, cette découverte a une grande importance pour la connaissance de la vie quotidienne, de l'économie et de la culture de la Chine du Nord aux IIIe-Ve siècles.

