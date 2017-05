Un tombeau vieux de 1.400 ans mis au jour dans l’est de la Chine

Un tombeau vieux de plus de 1.400 ans a été découvert par des ouvriers lors de travaux de bâtiment dans la province chinoise de Hebei, relate l'agence Xinhua

Le site a été trouvé dans le xian de Julu. Il fait environ 2,5 mètres de longueur par 2,3 mètres de largeur et 2,5 mètres de hauteur. À l'intérieur, huit artefacts funéraires ont été découverts.

Il est précisé que le tombeau appartient à l'époque de la dynastie Sui, qui s'étend du 581e au 618e siècle après J.-C.

© AFP 2017 STRINGER Des artefacts uniques retrouvés dans un tombeau égyptien à Louxor

Ce n'est pas la première découverte du genre ces derniers temps. Il y a quelques jours, dans la province de Hebei, des ouvriers du bâtiment ont mis au jour un sépulcre datant de plus de 1 500 ans, et en avril, dans la province d Hunan, deux tombeaux de presque 2 000 ans ont été découverts.

