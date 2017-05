Eurovision: s’il gagne, il promet de casser son prix… à Moscou

© REUTERS/ Gleb Garanich Eurovision: brandir un drapeau national peut vous mener en prison

Remis à Kiev, le célèbre micro en cristal de l'Eurovision risque cette année de finir ses jours en mille morceaux en plein cœur de la capitale russe. Le jeune représentant bulgare, Kristian Kostov, a promis de briser son trophée… à condition bien sûr qu'il remporte le concours.

« La place Rouge, mon appartement, la vue sur l'Université de Moscou, ça me manque énormément », a confié le candidat, natif de Moscou et citoyen russe.

« J'espère que je rentrerai à Moscou avec un Microphone en cristal, et je le briserai sur vidéo. Je ferai une break-up vidéo, et j'espère qu'elle recueillera beaucoup de vues », raconte-t-il dans une séquence publiée sur YouTube.

Âgé de 17 ans, Kristian, chanteur d'origine bulgare et kazakhe, a déjà eu le temps de devenir l'un des participants les plus polémiques du concours. Le jeune homme s'est produit en Crimée, en été 2014, après le rattachement de la région par la Russie.

© AFP 2017 Sergei Supinsky Scandale à l'Eurovision: le finaliste s'est rendu en Crimée en 2014

Plus tôt, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) avait interdit à la candidate russe Ioulia Samoïlova d'entrer dans le pays sous prétexte qu'elle avait participé à un concert en Crimée. Kristian Kostov, pour sa part, n'a pas été sanctionné par le SBU car il est encore mineur.

Ce samedi soir à Kiev, Kristian, représentera la Bulgarie avec la chanson « Beautiful Mess ». Il fait partie des trois favoris du concours avec l'Italien Francesco Gabbani et le Portugais Salvador Sobral.

