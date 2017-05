Cinq chambres secrètes retrouvées dans le centre de Moscou

Au cours de fouilles dans le centre de Moscou, des archéologues ont trouvé sous le mur de Kitaï-gorod cinq chambres secrètes qui ont aidé les défenseurs de Moscou, au XVIe siècle, à espionner l'ennemi de l'autre côté des fortifications.

« La première chambre a été découverte par des archéologues en mars dans l'une des tranchées devant l'église Saint-Jean, près du mur de Kitaï-gorod. Elle a été construite dans le mur au niveau du sous-sol. Les quatre autres chambres ont été retrouvées à différents moments au cours des travaux », a expliqué Alexeï Emelyanov, chef du Département du patrimoine culturel de Moscou.

© Sputnik. Alexey Kudenko La mystérieuse chambre secrète bientôt dévoilée au public moscovite

Toutes les chambres sont identiques et petites, en dépit du fait que le rempart était haut et large. Selon les archéologues, cela était fait exprès pour ne pas affaiblir la fortification. En même temps, les murs voûtés de la pièce créaient un effet acoustique spécial qui permettait d'entendre tout ce qui se passait à l'extérieur.

Pour le moment, les chambres sont conservées en l'état mais dans un avenir proche l'une d'elles sera exposée aux habitants et aux visiteurs de la capitale russe, a déclaré le chef archéologue de la ville, Leonid Kondrashov.

