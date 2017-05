Une lettre du prix Nobel de littérature Boris Pasternak mis en vente pour 3.800 EUR

Une lettre de Boris Pasternak, prix Nobel 1958, ainsi que des autographes et ouvrages d'autres célèbres écrivains russes des XVIIIe-XXe siècles, aura lieu le 18 mai prochain à Moscou, a annoncé la maison d'enchères Litfond.

« Le prix de départ de la lettre est fixé à 300 000 roubles [plus de 4 800 euros, ndlr]. Au total, 420 lots rares seront mis en vente pour un montant d'environ 40 millions de roubles [646 000 euros, ndlr] », a indiqué le service de presse de Litfond.

На торгах аукционного дома «Литфонд» продадут письмо Бориса Пастернака,адресованное поэту Георгию Леонидзеhttps://t.co/Op5Ascy0vh — ART1 (@Art1ru) 15 mai 2017

​Parmi les lots, on trouve également des dédicaces de Pasternak, ainsi que ses traductions de Faust de Goethe et de Maria Stuart de Schiller. Boris Pasternak a offert ces ouvrages à Marina, la fille de Nikolo Mitsichvili, écrivain victime de répressions politiques en 1937. Les prix de départ des lots sont respectivement de 260 000-280 000 roubles (4 200-4 500 EUR) et de 220 000-230 000 roubles (3 555-3 720 EUR).

Selon les experts, les passionnés de littérature seront également tentés par Les Mémoires d'un chasseur avec mention autographe d'Ivan Tourgueniev, une édition dédicacée du premier roman d'Ivan Gontcharov, Une histoire ordinaire, deux livres d'œuvres traduites en russe avec mention autographe d'Afanassi Fet, un livre de Vladimir Guiliarovski avec trois mentions autographes de l'auteur.

Le catalogue de la vente aux enchères présente aussi une collection privée d'ouvrages des écrivains russes publiés de leur vivant, entre le XVIIIe et le début du XXe siècles. On y trouve notamment les éditions originales de livres de l'écrivain et historien Nikolaï Karamzine, du poète Evguéni Baratynski, des écrivains Alexandre Ostrovski, Nikolaï Nekrassov, Ivan Gontcharov, Fiodor Dostoïevski et Léon Tolstoï.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »