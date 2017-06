Javier Bardem bientôt dans le film russo-syrien «Palmira»?

© AFP 2017 Stringer Damas reprend trois localités et un champ gazier près de Palmyre

Le producteur Ivan Bolotnikov a proposé à Javier Bardem de jouer un des rôles principaux dans son nouveau film «Palmira», dont le tournage est prévu entre février et mars 2018, a annoncé la chef de production du film, Ekaterina Borissova. À l'en croire, les négociations à ce sujet vont bon train à l'heure actuelle.

«Bardem est un rêve pour les producteurs. Nos producteurs européens sont en train de mener des négociations avec son agent. Rien n'est confirmé pour le moment», a-t-elle souligné.

Selon Mme Borissova, l'équipe de tournage se rendra en Syrie en septembre prochain, alors que le tournage en tant que tel se déroulera entre février et mars 2018, si tout va comme prévu.

Concernant le contenu du film, il raconte l'histoire d'un médecin daghestanais qui se rend en Syrie pour retrouver sa famille, a dévoilé la chef de production.

Javier Bardem, rappelle le site Gala.fr, est l'un des acteurs ibériques les plus demandés par Holly-wood. C'est son rôle dans «Jambon Jambon» de Pedro Almodovar, avec Penelop Cruz, dont il partage la vie aujourd'hui, qui le fait connaître sur grand écran. Il alterne grands films, qui lui apportent nominations et récompenses, et échecs commerciaux, tout en continuant à tourner avec les plus grands réalisateurs. Sa performance dans le film «No Country for Old Men» des frères Cohen lui a valu une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin.