Victime de l’éruption du Vésuve, à quoi ressemblait-il? (images)

L'homme, dont le visage a été récemment reconstitué par les spécialistes, est mort en l'an 79, lors de l'éruption du Vésuve, en une fraction de seconde, à cause de la chaleur du volcan. Son crane a explosé à cause de la température extrême, les liquides du corps s'étant évaporés et ses dents cassées. Au moment de la catastrophe naturelle, cet habitant d'Herculanum était âgé d'environ 50 ans.

C'est Pier Paolo Petrone, archéologue italien de l'Université de Naples-Frédéric II, qui a choisi le crane pour le premier projet de reconstitution des caractéristiques faciales sur la base des os.

Afin de reconstituer le visage, les spécialistes ont dû prendre le crâne en photo 150 fois à l'aide d'une caméra 3D sous différents angles. L'absence de dents a rendu le travail des chercheurs encore plus difficile, mais les scientifiques ont utilisé les photos des prothèses dentaires d'un donneur volontaire dont le crâne a des traits similaires avec celui en question.

Les spécialistes ont modélisé les autres lignes du visage en se basant sur les os, une méthode qui était utilisée par l'anthropologue soviétique Mikhaïl Guerassimov. D'après les scientifiques, l'apparence reconstituée est assez proche du visage d'origine.