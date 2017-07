Festival international du Film de Moscou: 48h pour un court-métrage!

Lors du 39e Festival international du Film de Moscou, le programme du court-métrage a inclus 94 œuvres. Moins chers que les longs-métrages, ils nécessitent cependant un financement sérieux. Irina Bas, une jeune réalisatrice russe, a raconté à Sputnik comment elle est parvenue à gagner une subvention pour tourner son film Byvshiye lors d'un concours à Saint-Pétersbourg.

Irina explique que son projet Byvshiye (les Ex) a remporté un concours de scénarios organisé en 2016 par la plateforme de cinéma Potentiel de Saint-Pétersbourg, qui soutient les jeunes pousses du cinéma russe. Ainsi, la jeune femme a reçu une subvention s'élevant à 450.000 roubles (6.500 EUR) pour mettre en œuvre son film.

Le drame Byvshiye porte sur la rencontre inattendue de deux ex-conjoints dans une chambre de soins intensifs 35 ans après leur séparation.

«Les deux héros ont plus de 70 ans. Ils se sont rencontrés dans un hôpital, et il semble qu'il n'y aurait rien de bon à attendre, mais un miracle se produit. Une chance incroyable apparaît leur permettant de régler leurs relations et de se retrouver», a indiqué Irina.

Le tournage a eu lieu pendant deux jours dans une des institutions médicales les plus célèbres de Saint-Pétersbourg, à savoir l'hôpital Pierre le Grand. Le film dure 15 minutes. Le scénariste est Narguiz Bagirzade.

«Le scénario de Byvshiye m'est venu par hasard, grâce à des amis communs, et en 2013, j'ai réalisé que je voulais tourner ce film. J'ai aimé absolument tout dans cette histoire: la délicatesse de la situation, car les ex-conjoints se retrouvent en soins intensifs comme des prisonniers et sont forcés de se tolérer, les dialogues, ironiques et drôles, et les personnages, ambigus, mais incroyablement touchants et charmants», a conclu la réalisatrice.

Le Festival international du Film de Moscou est un festival de cinéma créé en 1935. Jusqu'en 1993, il a alterné une année sur deux avec le Festival international du film de Karlovy Vary.