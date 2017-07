Macha et Michka vont bientôt faire le bonheur des enfants chinois

Pékin souhaite coopérer avec des entreprises russes dans le domaine de la radiotélévision. Lors du troisième forum médiatique russo-chinois, les entreprises russes SPB TV et Animaccord (créateur de la série de dessins animés comiques «Macha et Michka») d'une part et la compagnie chinoise «Shanghai Media Group» d'autre part se sont entendus sur la diffusion de dessins animés russes sur les chaînes thématiques et régionales en Chine. De plus, les parties ont convenu de lancer la chaîne de télévision russe «Katioucha» en Chine, laquelle commencerait à fonctionner dès 2017.

L'accord prévoit une coopération entre les entreprises «dans le domaine de la radiodiffusion et la diffusion de contenus d'animation russe sur les chaînes thématiques, régionales et plates-formes Internet, affiliés à Shanghai Media Group.»

«Macha et Michka» est une série de dessins animés comiques russes en animation 3D créée en 2009 par le studio Animaccord. Chaque épisode dure entre sept et huit minutes et raconte les histoires de deux amis, une fillette et un ours. La série a été traduite en plusieurs langues et fait partie des dessins animés préférés des enfants.

Suite à son carton sur YouTube, la série animée russe a été achetée par Netflix, Turner, KIKA, France Télévision, Sony Music, NBC Universal et Televisa. Elle connaît un succès sans précédent auprès des spectateurs anglophones.