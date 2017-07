Concours-photo Sténine: les internautes invités à désigner les vainqueurs

Les internautes peuvent choisir leur photo préférée du Concours international de journalisme photo Andreï Sténine sur le site Web stenincontest.ru jusqu'au 18 juillet à 23h59 (GMT) via leurs comptes sur les réseaux sociaux: VKontakte, Facebook, Twitter, ou Weibo. L'auteur de la photo la plus populaire en ligne recevra un diplôme, et le jury annoncera les noms des lauréats le 7 août 2017.

Le jury est dirigé par le directeur photo du magazine allemand Stern Andreas Trampe.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Concours Andreï Sténine: 14 clichés sensationnels sélectionnés parmi plusieurs milliers

Cette année, le jury international du concours devra examiner plus de 5.000 œuvres envoyées par des jeunes photographes de 76 pays dans quatre catégories: «Actualités», «Sport», «Ma planète» ou encore «Portrait. Héros de notre époque». Chaque catégorie est divisée en deux parties: «Photographie seule» et «Série».

Un mois et demi après le lancement du vote fin mai dernier, les résultats indiquent que les utilisateurs en ligne ont une préférence pour les textures vives et les angles inattendus.

En 2016, le concours a rassemblé 6.000 œuvres de 71 pays, et les gagnants ont été exposés à Moscou, Istanbul, Le Cap, Shanghai, Pékin, Le Caire, Berlin, Rome, Ljubljana et Maribor.

Andreï Sténine (1980-2014), photographe russe et correspondant de l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, est décédé le 6 août 2014 dans le sud-est de l'Ukraine au cours d'une mission journalistique.

Instauré par l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya le 22 décembre 2014, le Concours international de journalisme photo Andreï Sténine se tient sous l'égide de la Commission de la Russie pour les affaires de l'Unesco. Il se fixe pour objectif d'attirer l'attention du public sur les missions du journalisme photo et de soutenir les jeunes photographes aspirant à développer leur maîtrise professionnelle.