Concours Sténine: la «Vendeuse de barbe à papa» conquiert le cœur des internautes

Le Concours international de journalisme photo Andreï Sténine a publié les résultats du vote en ligne: la préférence des internautes s'est arrêtée sur la «Vendeuse de barbe à papa» du photojournaliste de Sputnik Tabyldy Kadyrbekov. Tout comme les vainqueurs désignés par le jury professionnel, M.Kadyrbekov recevra un diplôme.

«Il y avait une tempête dans la rue. Quand le rédacteur en chef m'a demandé de réaliser une série de photos, j'y suis allé à contrecœur», avoue le photographe. «Mais durant la session, j'ai commencé à aimer ça, j'ai arrêté d'avoir froid et de fuir la neige. Il est devenu intéressant de voir comment les habitants de Bichkek réagissent à une tempête de neige. J'étais sur le point de terminer une balade à travers la capitale, lorsque j'ai vu une grand-mère, vendeuse de barbe à papa. J'ai pris une photo de dos, mais il me semblait que quelque chose manquait. J'ai fait le tour de cette personne et pris quelques photos. Elle a tout d'un coup souri et j'ai pris ce cliché».

«Elle m'a demandé: "Pourquoi tu photographies?». J'ai répondu: "En souvenir"», a-t-il conclu.

Cette année, le jury international du concours devra examiner plus de 5.000 œuvres envoyées par des jeunes photographes de 76 pays dans quatre catégories: «Actualités», «Sport», «Ma planète» ou encore «Portrait. Héros de notre époque». Chaque catégorie est divisée en deux parties: «Photographie seule» et «Série». Le jury annoncera les noms des lauréats le 7 août 2017.

En 2016, le concours a rassemblé 6.000 œuvres de 71 pays, et les gagnants ont été exposés à Moscou, Istanbul, Le Cap, Shanghai, Pékin, Le Caire, Berlin, Rome, Ljubljana et Maribor.

Andreï Sténine (1980-2014), photographe russe et correspondant de l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, est décédé le 6 août 2014 dans le sud-est de l'Ukraine au cours d'une mission journalistique.

Instauré par l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya le 22 décembre 2014, le Concours international de journalisme photo Andreï Sténine se tient sous l'égide de la Commission de la Russie pour les affaires de l'Unesco. Il se fixe pour objectif d'attirer l'attention du public sur les missions du journalisme photo et de soutenir les jeunes photographes aspirant à développer leur maîtrise professionnelle.