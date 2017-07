L’immense trésor du roi Salomon dans les mines d'or cachées n'a jamais existé

Les mines d'or du roi Salomon, qui renferment selon la Bible des richesses d’une valeur actualisée de quelque mille milliards d’euros, ne sont qu’un mythe, affirme un chercheur britannique.

Ralph Ellis, un historien et auteur britannique qui a passé 20 ans à travailler sur l’histoire du roi Salomon et sa richesse cachée de 500 tonnes d'or pur, a déclaré que ces mines perdues étaient «aussi réelles que la fontaine de jouvence».

«Mes recherches suggèrent qu'il existe une base factuelle pour l'histoire de Salomon et de ses richesses, mais elle a été fortement modifiée et obscurcie par des scribes bibliques. Une dynastie israélite riche et puissante a vraiment existé, comme l'affirme la Bible, mais ils n’étaient pas, en fait, des rois israélites et leur capitale ne se trouvée pas à Jérusalem», explique M.Ellis.

Il croit cependant que si sa théorie est vraie, alors la richesse du roi Salomon, qui était en fait plutôt un pharaon égyptien, serait composée d’objets exposés au musée des antiquités égyptiennes au Caire.