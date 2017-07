Écouté 4,6 mds de fois, le hit Despacito a été repris par des musiciens altaïques (vidéo)

Une reprise de la chanson la plus populaire au monde en ce moment a été proposée par un groupe musical russe.

Un quartet de musiciens de la région russe de l'Altaï a créé une des plus originales reprises de la chanson la plus écoutée dans le monde en ce moment, Despacito, du chanteur portoricain Luis Fonsi.

Les trois musiciens et la chanteuse n'ont pas seulement traduit la chanson dans leur langue maternelle, mais y ont ajouté des notes propres à leur nation: le chant diphonique et de la guimbarde, un instrument de musique. Il n'y a pas beaucoup d'information sur les musiciens-mêmes. La reprise de Despacito a été publiée sur leur chaîne YouTube, il y une semaine, et a lancé le quartet altaïque.

Hormis ces musiciens russes, une reprise notable de la chanson a été présentée sur le Web par l'orchestre estonien Brassical. L'attention des utilisateurs a été notamment attirée par l'atmosphère de la vidéo et par l'apparence des musiciens: la vidéo a été filmée sur une plage où les membres de l'orchestre portent des lunettes de soleil, des shorts et certains sont torse nu.

Depuis six mois, la composition du chanteur portoricain Luis Fonsi, qui était peu connu avant ce titre, a battu un record absolu sur les ressources streaming mondiales avec 4,6 milliards d'écoutes. En comparaison, le détenteur du record précédent, le chanteur populaire canadien Justin Bieber, avec sa chanson Sorry, a mis deux ans pour obtenir 4,38 milliards d'écoutes.

Pour les critiques musicaux, la popularité de la chanson latino-américaine simple, qui a déjà été reprise plusieurs fois, reste un mystère.