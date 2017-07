HBO réalisera un film sur la catastrophe de Tchernobyl

La chaîne de télévision payante américaine HBO réalisera une mini-série télévisée sur la catastrophe de Tchernobyl, annonce Associated Press.

HBO, qui a réalisé et diffusé des séries de qualité telles que Les Soprano, Sex and the City ou encore Game of Thrones, réalisera un film de cinq séries sur cette catastrophe nucléaire majeure avec Jared Harris dans le rôle d'un scientifique soviétique envoyé par le Kremlin pour enquêter sur le désastre.

Le tournage devrait commencer au printemps 2018 en Lituanie.

© AFP 2017 Sergei Supinsky Tchernobyl: la 1ère auberge de jeunesse ouvre dans la zone d’exclusion nucléaire

La série reproduira les événements catastrophiques survenus en Ukraine en 1986 qui ont entraîné des retombées radioactives à travers l'Europe. Trente personnes ont été tuées et plus de 100.000 ont dû être relocalisées. Plus de 600.000 personnes ont mis en péril leur santé pour lutter contre les conséquences de l'accident et stabiliser la situation. La catastrophe de Tchernobyl a été classée au niveau 7, donc le plus élevé, sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), ce qui en faisait, à l'époque, l'accident technique le plus important de l'histoire.