Des fresques russes anciennes découvertes à Novgorod

Des archéologues ont découvert plusieurs dizaines de mètres cadrés de fresques du XIIe siècle, jugées auparavant perdues, lors de fouilles dans les restes d'une ancienne place forte du prince Riourik à Veliki Novgorod (ville historique du nord-ouest de la Russie).

В В. Новгороде идут раскопки церкви Благовещения на Рюриковом городище. Видны фрагменты фресок 12в, удалось прочесть, что некто преставил pic.twitter.com/4DnadKaB1F — Тата (@0a1r8ANOUgtG69X) 26 июля 2017 г.

​Il s'agit de fresques uniques qui décoraient jadis les murs de l'église de l'Annonciation. Au cours de deux saisons de fouilles, les chercheurs sont parvenus à recueillir près de 1.300 plateaux (la superficie de chacun d'eux étant de près de 12 décimètres carrés) de fragments de cette sublime peinture murale, racontent les spécialistes.

Реставраторы нашли кладРеставраторы нашли клад В церкви Благовещения на Рюриковом городище так бывает каждый…https://t.co/i3daKvsLDb pic.twitter.com/SEnKvZw59v — XissUFOtoday Space (@xufospace) 23 июля 2017 г.

​La superficie totale des fresques de l'église pourraient atteindre 500 mètres carrés. Le plus grand fragment mesure 110 à 50 cm.

Sur les pièces découvertes, on voit des fragments de visages, de vêtements et d'ornements, mais aussi de graffitis. Les textes sont écrits en alphabet glagolitique et cyrillique, ils sont ornés de croix et d'images d'animaux.