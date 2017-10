Par un immense tableau de 4 mètres sur 3, sept artistes afghans ont appelé les Présidents russe et américain à instaurer la paix en Afghanistan. La toile sur laquelle Vladimir Poutine et Donald Trump se serrent la main est exposée à la Galerie nationale du pays. Un de ses co-auteurs, Amin Nadem, raconte à Sputnik comment leur est venue cette idée.

Il n'y a rien d'impossible dans le monde, Vladimir Poutine ayant réussi à préserver son pays de l'éclatement et à faire face à l'Amérique qui était certaine de l'effondrement imminent de la Russie, a déclaré Amin Nadem à Sputnik.

© Sputnik. Amin Nadem "Le dialogue culturel entre la Russie et les États-Unis pourrait contribuer au retour de la paix en Afghanistan"

«S'il le décide, Poutine pourra sauver l'Afghanistan et obliger son adversaire à reculer», a affirmé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la Russie devrait intensifier ses activités culturelles en Afghanistan, car la force de l'impact culturel était beaucoup plus puissante que celle de l'ingérence militaire, et que c'était là un avantage clé de la Russie sur les États-Unis.

© Sputnik. Amin Nadem "Le dialogue culturel entre la Russie et les États-Unis pourrait contribuer au retour de la paix en Afghanistan"

«Les Américains s'appuient sur la force militaire, alors que la Russie sur le programme culturel», a constaté l'artiste.

Selon ce dernier, le dialogue culturel entre la Russie et les États-Unis pourrait contribuer au retour de la paix en Afghanistan.

«Par ce tableau, j'ai voulu m'adresser aux deux Présidents pour leur rappeler qu'autrefois Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan avaient réussi à épargner au monde les horreurs d'une guerre nucléaire. Et maintenant, ces deux leaders peuvent aider à arrêter la guerre en Afghanistan», a souligné M.Nadem.