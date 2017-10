Un tombeau datant de la période pharaonique découvert en Égypte

Un tombeau inconnu remontant à l'Égypte ancienne a été découvert non loin de Louxor, où les tombeaux des pharaons connus se trouvent.

Des archéologues égyptiens ont commencé à déblayer l'entrée du tombeau inconnu qu'ils ont trouvé sur la rive gauche du Nil, près de Louxor, informe Yoom 7 , en citant le directeur du département des antiquités de Louxor, Talaat Abdul Aziz.

«La porte d'entrée est endommagée par le temps. On mène des travaux pour déblayer l'entrée et pénétrer dans le tombeau afin de déterminer son âge et le nom de la personne pour qui il a été construit», a déclaré le directeur.

Auparavant, des chercheurs avaient découvert le tombeau d'un marchand d'or datant de presque 3500 ans et aussi un massif tombeau de pauvres de l'époque de l'Égypte ancienne.